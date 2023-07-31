原來Z世代這樣想！

「00世代」或「Z世代」泛指2000 年後誕生的年輕人，今年約有30萬名「00世代」投入職場，00 世代在智慧裝置、網路社群普及的環境下長大，刷網是這代人的日常，在接收資訊多元性上，較前幾個世代都要來得高，他們更為靈活、創意、彈性也比較大；但相對的，對於例行或枯燥的事情，耐心及耐受度也較低。

也因為如此，00世代在職業選擇上也出現明顯不同。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查00世代心中的「十大夢幻職業」，一起來看他們嚮往的理由是什麼？和X、Y世代又有哪些不一樣？

No.10 職業運動員

運動員的養成時間長，特別注重個人體能及強大的意志力，能進入職業窄門者更是萬中選一，在某單項運動項目表現優異的年輕運動員，都很期待職涯下一步就是朝職業運動員、國手之路邁進，「我也即將大學畢業了，我這次的目標是在個人賽拿到金牌」、「小時候就想當運動員，成為國手更是最大的夢想」。

No.9 歌手

網路世代加速流行文化的更迭，過往想成為一名歌手大多是被星探挖掘、參加選秀節目、進入演藝圈，如今只要擁有好歌喉、熱愛表演，都能隨時將自己的創作上傳到數位平台，盡情展現自我，收穫一票粉絲。有歌手夢的Z世代網友說，「當歌手...是我最想當」、「身為老師的父母一方面覺得我玩音樂就不會變太壞，但卻又不認同我的音樂夢想」。

No.8 醫生

醫生從社會眼光來看，是很崇高、受尊敬的工作，薪資也相當優渥，更有不少人為了想進醫學系不惜一切重考多年，熬過多年專業訓練，夢想行醫救人，有醫學系畢業的網友表示，「無論是在醫院工作或是自行開業，一輩子的職業都會是醫生，如果有想做的事情與夢想，應該要在進醫院前先去完成實現」、「不在病房的醫生除了看診還要花很多時間做研究收案」。

No.7 網站小編

Z世代的年輕人習慣Instagram、Facebook、TikTok（抖音）、Dcard、小紅書等各種社群平台操作，以簡化的文案、短秒數限時動態、特別的視覺吸引他人關注，因此網路小編一職也是許多人想藉機發揮創意的工作，「我希望第一份工作是社群的小編」、「當網路行銷小編半年，目前是覺得工作內容有趣，要會的東西很雜但都還在能力範圍，是個薪水不上不下但自己做的開心的職業」。

No.6 作家

不喜歡墨守成規的Z世代，從小被各種數位螢幕包圍，但他們也熱愛當面溝通、勇於表達對議題的觀點看法，所以許多Z世代夢想成為一名作家，藉由文字創作分享自己的所見所聞，「5-6年前女生夢想職業應該就是作家了」、「理想中最夢幻的第一份工作是旅居作家」、「我希望第一份工作是暢銷作家，透過書寫引起共鳴、觸動人心，讓讀者擁有更多能量」。

No.5 空服員

Z世代的人更嚮往自由不拘的生活，成為一名可以到處環遊世界的空服員，也是多數人心目中的夢幻職業之一。網友說：「剛畢業的時候很嚮往，現在終於等到受訓通知卻很迷惘，但心想業務隨時都可以回去做，但空服員只能趁年輕的時候」、「空服員是夢想」、「除了薪水福利之外，也能因此實現探索世界的夢想」。

No.4 公務員

Y、Z世代（18-35歲）比起X世代（36-44歲）愈來愈重視工作與生活的平衡，希望下班後就能把工作放下，專心經營家庭關係與個人生活；而被外界視為「鐵飯碗」的公務員，工作時間相對其他職業穩定且薪資有保障，是Z世代認為理想的選擇。「警專畢業後要考國家警察特考，錄取後才能服公職」、「從小家裡經濟不富裕半工半讀到大學畢業就考公務員，為了就是可以開始工作賺錢存錢改善生活，達成買房子夢想」。

No.3 軍警消人員

軍人、警察、消防員是維護社會公共安全的重要角色，不少懷有使命感的Z世代人才投身於這些專業領域，並為國家提供穩定的力量，而軍警消的薪資和福利也是吸引這代人的原因之一。「大學畢業之後，警察成為我第一份工作」、「（畢業後）想去當職業軍人保家衛國」。

No.2 工程師

﻿Z世代成長在數位科技的環境中，他們熟悉和善於運用各種科技工具，對於科技有著比其他世代更高的敏銳度，加上工程師的職業高薪酬、福利待遇優渥，許多Z世代希望成為工程師，發揮自己的才華。「（工程師年薪）200萬對新鮮人很有吸引力」、「科技大學畢業去科技大廠當助理工程師前年領120萬」。

No.1 YouTuber、KOL

﻿Z世代普遍充滿創意和表達慾望，當一名YouTuber、社群KOL能夠讓他們展示自己的才華，與觀眾進行互動，若能產製受歡迎的內容，還能通過廣告、贊助、產品推廣和粉絲贊助等方式獲得收入，提供了個人創業和獲利的機會，更可以自由安排工作時間和地點，不受限於單一企業。「YTR真的是夢想，做的起來 一下就致富了」、「YTR不容易，需要個人魅力，剛開始經營要有心理準備，不可能一下子就有一堆人看」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年07月25日，共7個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Z世代夢幻職業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統