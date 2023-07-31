道瓊指數期貨指數暫漲0.01%，標普500指數漲0.07%，那斯達克100指數期貨漲0.11%。

標普500指數7月以來上漲3%，可望連漲第5個月，為2021年8月（連漲7個月）以來首見。以科技股為主的那斯達克指數本月以來上漲3.8%，亦有望連續第5個月收高。

道瓊指數7月以來上漲3.1%。上周該30檔股票組成的藍籌股指數創下自1987年初以來維持最長的連升紀錄，總共連漲了13天。

LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist表示，這個牛市已不再只是巨型股的故事。參與上漲者持續增加的新篇章已經形成，自6月初以來，美國相對強韌的經濟數據、通膨壓力持續消退，以及對聯準會升息周期結束的預期，都給6月初以來市場廣度顯著擴張的盤勢帶來支持。

上周聯準會一如市場預期將基準利率提高25個基點至介於5.25%～5.5%，創下22年多來新高。主席鮑爾在會後表示，若數據證明有其必要，9月確實有可能再度升息，但選擇按兵不動也不無可能。他並表示，通膨從去年中開始放緩，但距離聯準會設定的2%目標仍有「一段長路要走」，央行將視每次會議的情況做出決定、會密切關注經濟數據，但強調今年降息是「非常不可能的事」。

在談及經濟時，鮑爾表示，有鑑於近來美國經濟展現出的韌性，聯準會官員不再認為美國將走向經濟衰退。

本周投資人的關注焦點將轉向美國關鍵的非農就業報告。根據道瓊公司所做的調查，受訪經濟學家預估美國7月新增20萬就業人口，少於6月的增加20.9萬人。

到目前為止，美股財報表現多優於市場預期。根據Refinitiv調查，標普500指數中已有254檔成份股發布季報，其中約78.7%的業績表現優於分析師預期，比例高於自1994年以來的平均水準66%。

本周全球消費電子巨頭蘋果和電商龍頭亞馬遜將發布財告，安森美半導體（ON Semiconductor）、硬碟大廠威騰電子（Western Digital）以及處理器大廠超微（AMD）也將陸續公布成績單。

分析師預估蘋果上季營收年減約1.7%，為816億美元，估每股盈餘約為1.20美元。高盛分析師Michael Ng日前表示，蘋果今年來股價上漲48%，我們知道投資人對其估值和下行風險感到擔憂，但我們仍然相信，在其平均售價（ASP）調漲推動下，蘋果不斷成長的iPhone安裝數仍將是每用戶營收增長的基礎。