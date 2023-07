阿湯哥帥氣魅力無法擋!

由湯姆.克魯斯(Tom Cruise)主演的《不可能的任務:致命清算 第一章》(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)於近期上映,吸引許多阿湯哥的粉絲到電影院觀看,目前在臺灣已蟬聯3週票房冠軍,累積票房突破3億臺幣。繼去年的《捍衛戰士:獨行俠》(Top Gun: Maverick)後,湯姆克魯斯的電影再度於臺灣刮起旋風。

即使已經61歲,阿湯哥仍不減當年魅力,在電影中帥氣的模樣迷倒一票粉絲,讓人少女心噴發。在湯姆克魯斯的所有作品中,哪一部是網友討論度最高的電影呢?《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,調查出湯姆克魯斯的10大話題電影,一起來看看吧!

NO. 10 《末代武士》(The Last Samurai)

年份:2003年

片長:2小時34分鐘

《末代武士》以1870年代的美國舊金山為時空背景,湯姆克魯斯飾演的納森.歐格仁上尉(Captain Nathan Algren)是一名參加過南北戰爭和印地安戰爭的退伍軍人,在引薦之下前往日本擔任軍事顧問,協助訓練明治維新後的第一支現代化軍隊,因而展開一段由文化碰撞出的史詩故事。

湯姆克魯斯曾經表示,在《末代武士》中能有機會演「武士」的角色,讓他有美夢成真的感覺,這同時也是他的第一部史詩電影,為此他特別留長頭髮和鬍子,並且接受長達8個月的日語、日本劍術、空手道和騎馬戰鬥等技能訓練,和以往截然不同的形象讓人印象深刻,「我喜歡他在《末代武士》的角色定位」、「末代武士帥翻了」。

NO. 9 《征服情海》(Jerry Maguire)

年份:1996年

片長:2小時19分鐘

《征服情海》為非常早期的浪漫喜劇電影,時隔多年仍是許多人心中的經典。在《征服情海》中,由湯姆克魯斯飾演的男主角傑瑞.馬奎爾(Jerry Maguire)是一名運動經紀人,因為一封信中寫給公司建言而遭到開除,連女友也棄他而去。

失去一切的傑瑞決心自行創業東山再起,過程中雖然四處碰壁、窮困潦倒,只簽到難搞的球星,百般配合、幾近崩潰大叫「Show me the money」,但也遇到了新的邂逅,當他對著女主角桃樂絲(Dorothy Boyd,芮妮.齊薇格 飾)說出那句經典臺詞「你使我完整(You complete me)」時,瞬間迷倒眾生,讓許多人百看不厭,「《征服情海》我看很多遍」、「《征服情海》第四臺播一次我看一次」。

NO. 8 《世界大戰》(War of the Worlds)

年份:2005年

片長:1小時56分鐘

《世界大戰》以怪雲出現、暴風雨等世界各地的極端天氣為故事開端,在城市大面積停電並遭到不明戰機攻擊的情況下,湯姆克魯斯飾演的主角雷.費爾(Ray Ferrie)帶著自己的一雙兒女羅比(Robbie)和瑞秋(Rachel)設法在這末日般的景況中生存。

在當年《世界大戰》可謂最叫好叫座的科幻片,創下了美國票房2.3億美金、海外票房3.6億美金,全球總票房約6億美金的紀錄,更獲得各界好評,有別於其他作品,在這部電影裡只是個「平凡人」的阿湯哥也引發討論,「阿湯哥難得不用拯救世界」。不過有人認為結局的力度稍嫌不足,「結局太爛,前面七成不錯」、「除了結尾因為是配合小說外,我覺得拍得很棒」。

NO. 7 《關鍵報告》(Minority Report)

年份:2002年

片長:2小時25分鐘

《關鍵報告》和《世界大戰》一樣由史蒂芬.史匹柏(Steven Spielberg)執導,被許多人認為是湯姆克魯斯主演的兩大科幻電影,這兩部作品也經常被放在一起比較。《關鍵報告》以2054年的高科技時代為故事背景,當時因化學物質汙染而產生了能夠預知未來的「先知」新生兒,犯罪預防組織透過這些先知,透過讀取這些先知的腦波在罪犯犯行前就先將其逮捕判刑。

然而由湯姆克魯斯飾演的犯罪預房組織行動主管約翰(Precrime Police Commissioner John A. Anderton),卻發現了這套系統的漏洞,燒腦又刺激的劇情讓人看得大呼過癮,「我真的很喜歡這樣的劇情安排,完全猜不到兇手的感覺」、「絕對是阿湯哥神作之一」、「是神作無誤,阿湯哥顏值演技巔峰」。

NO. 6 《神隱任務》系列(Jack Reacher)

年份:2012年/2016年

片長:2小時10分鐘/1小時58分鐘

2012年的電影《神隱任務》改編自英國知名驚悚小說家李.查德(Lee Child)的《完美嫌犯》(One Shot),續集《神隱任務:永不回頭》(Jack Reacher: Never Go Back)同樣改編自李.查德的作品,故事原形即為同名小說《永不回頭》,於2016年上映。原著小說的高人氣再加上湯姆克魯斯的主演,讓該系列電影在網路上有不少討論。

不過該系列作品票房其實不如預期,有人認為《神隱任務》系列第二集並沒有拍出觀眾期待的感覺,電影偏重武打、動作場面,反而忽略了原著主角傑克.李奇(Jack Reacher)最為重要的推理能力,「《神隱任務》演得太像《不可能的任務》」、「第二集把小說劇情改的亂七八糟」、「第二集幾乎沒在推理」。

NO. 5 《夜訪吸血鬼》(Interview with the Vampire)

年份:1994年

片長:2小時02分鐘

《夜訪吸血鬼》是湯姆克魯斯非常早期的作品,再加上同為主演的布萊德.彼特(William Bradley Pitt),讓這部電影被譽為「經典大作」。在當年,兩位影壇大咖的合演備受矚目,兩人不論是不相上下的帥氣外貌或是在演技方面的比拚都造成不少話題。

不過在《夜訪吸血鬼》這部作品之後,阿湯哥與小布就沒有再度合作過,也因此引發外界臆測,更讓這部電影成為兩人難得同框的珍貴作品,「兩大男神的顏值顛峰真的很難再現了」、「阿湯哥看布萊德彼特的眼神很魅」、「阿湯哥加小布,只能說天花板太高」、「兩個主角的顏值太難以超越了」。除了話題性外,電影中對於角色性格鮮明深刻的刻畫,也頗受好評。

NO. 4 《明日邊界》(Edge of Tomorrow)

年份:2014年

片長:1小時53分鐘

《明日邊界》是一部以「時間輪迴」為主軸的科幻動作片,由湯姆克魯斯飾演的主角威廉.凱吉少校(Major William Cage)在「時間重置」的特殊能力中,不斷嘗試找尋擊退外星人的方法。電影中阿湯哥在一次次的測試中不斷死去再復活從頭來過,就像電玩遊戲一樣,特殊的節奏讓人耳目一新。

電影在上映後得到一片好評,除了湯姆克魯斯的名氣外,故事背景的設定、劇情節奏的掌握以及角色在過程中的成長,都讓人讚不絕口,「難得有戰爭電影可以有這麼棒的劇情」、「異常的好看」、「神片」、「這部非常好看,爸媽也看得很入迷」、「看過一堆阿湯哥的片這部排第一」、「推,選角很棒,節奏也很流暢」。

NO. 3 《神鬼傳奇》(The Mummy)

年份:2017年

片長:1小時51分鐘

2017年的《神鬼傳奇》為1999年《神鬼傳奇》和《木乃伊》(The Mummy)系列電影的「重啟版」,找來湯姆克魯斯出演主角美國陸軍中士尼克.摩頓(Nick Morton),故事講述他對抗五千年前被製成木乃伊的法老王之女——安瑪奈特公主(Princess Ahmanet)的驚險歷程。

不過這部希望「重現經典」的電影,在網路上得到不少負評,許多人認為重製版完全失去原先《神鬼傳奇》和《木乃伊》系列電影給人的歷史神秘感,忽略了裡面最重要的古文明元素,「完全跟《神鬼傳奇》沒關係」、「跟經典相比真的是很爛」、「太令人失望」,也因此不少人覺得湯姆克魯斯是這部片唯一的看點,「純看阿湯哥」、「要不是有阿湯哥跟羅素我想我會睡著」。

NO. 2 《不可能的任務》系列(Mission: Impossible)

年份:1996年-2023年

片長:共15小時34分鐘(已上映的7部電影)

《不可能的任務》可以說是湯姆克魯斯的代表作,提到阿湯哥一定有許多人第一直覺想到的是這系列電影。在今年該系列又再度推出第7集《不可能的任務:致命清算 第一章》,於近期在網路上引發熱烈討論。

《不可能的任務》系列在1996年推出第1集後,至今已經27年,今年61歲的湯姆克魯斯在大螢幕上的帥氣程度仍不減當初,絲毫看不出歲月的痕跡,凍齡的英姿的讓人直呼超不科學,也讓大家對預計在明年上映的《不可能的任務:致命清算 第二章》充滿期待,「超好看」、「一直雞皮疙瘩」、「好看緊張到爆」、「完美的商業模式大片」、「這種諜報動作片很久沒有了,讚」。

NO. 1 《捍衛戰士》系列(Top Gun)

年份:1986年/2022年

片長:1小時50分鐘/2小時10分鐘

1986年的《捍衛戰士》被許多人認為是湯姆克魯斯的經典作品,在影迷心中有著無可取代的地位。2022年,該系列推出第2集《捍衛戰士:獨行俠》,除了主配角幾乎都找來原班人馬出演外,電影中也穿插了許多致敬前作的經典配樂,當〈Danger Zone〉的旋律再次在電影院響起,不少老粉都忍不住熱淚盈框。

《捍衛戰士2》不管是角色、劇情、配樂、道具、拍攝手法等處,都細膩地與前作連結,讓許多喜歡《捍衛戰士》的粉絲,在多年後重拾當初的感動,時隔36年依然英姿煥發的阿湯哥,更是成為眾所矚目的焦點,「一刷大哭六刷還是哭出來」、「神片,各方面都顧得很好」、「只有阿湯哥能超越阿湯哥」。

