中國大陸副總理兼國家主席特使何立峰30日抵達巴基斯坦，出席本周由巴國政府主辦的儀式，紀念兩國在中國大陸全球「一帶一路」倡議下基礎設施開發合作十周年。美國之音引述分析認為，「一帶一路」項目為巴基斯坦帶來債台高築和安全風險成兩大隱患。

報導稱，何立峰在戒備森嚴的情況下抵達伊斯蘭堡。政府宣佈從周一開始在巴基斯坦首都放假2天，為外國代表團「提供萬無一失的安全」。

中國大陸外交部表示，何立峰的訪問「體現了兩國對進一步深化雙邊關係的重視」。聲明指出，何立峰將作為主要嘉賓「出席慶祝中巴經濟走廊十周年的活動」，並與巴基斯坦領導人舉行會談。

中國大陸外交部稱，中巴經濟走廊（CPEC）於2013年7月推出，是「一帶一路」倡議的旗艦項目，旨在讓內陸的中國大陸西部地區通過瓜達爾港以最短的時間進入國際市場。

兩國均表示，中巴經濟走廊為巴基斯坦帶來了超過250億美元的中國大陸直接投資，包括建設發電廠、開發位於阿拉伯海的巴基斯坦深水港瓜達爾港以及建設交通基礎設施。

中國大陸外交部29日在宣佈何立峰訪巴時表示：「十年來，中巴經濟走廊作為『一帶一路』重要先行項目，取得了豐碩成果，成為中巴友誼的新標桿。」 外交部補充說，兩國「是全天候戰略合作夥伴和鐵桿朋友」。

中國大陸外交部發言人汪文斌本月早些時候在北京對記者表示，中巴經濟走廊項目「在巴基斯坦各地蓬勃發展」，為該國的國家發展和地區互聯互通做出了「切實貢獻」。

但批評人士表示，許多項目都被推遲，其中包括幾個備受吹捧的工業區，這些工業區本應幫助巴基斯坦增強出口，以賺取急需的外匯。

巴基斯坦美元儲備的下降，導致伊斯蘭堡無法向中國大陸電力生產商付款，造成許多關係緊張。巴基斯坦欠中國大陸電廠超過12.6億美元，金額還在持續增長，但中國大陸一直不願推遲或重組付款和中巴經濟走廊債務。所有中國大陸貸款——包括政府和商業銀行——構成伊斯蘭堡外債的近30％。

一些批評者指責，中巴經濟走廊投資加劇了巴基斯坦的經濟困境。政府本月獲得國際貨幣基金組織（IMF）30億美元的短期救助協議，以避免即將發生的違約風險。

中國大陸公民和中國大陸在巴利益面臨的安全威脅也引起了中國大陸的擔憂。近年來，武裝分子襲擊造成數名中國大陸公民死亡，促使北京向伊斯蘭堡施壓，要求其確保中巴經濟走廊項目的安全措施。

報導稱，出於安全原因，中國大陸最近指示從事中巴經濟走廊項目的外交官和公民嚴格限制他們的行動，並避免訪問某些巴基斯坦城市。報導引述巴基斯坦議會上院國防委員會主席、參議員穆沙希德．侯賽因指出，「中國人認為，這個安全問題正在成為推動中巴經濟走廊前進的障礙。」

侯賽因代表謝里夫總理領導的參議院執政黨。他表示：「中國高層領導人一再對在巴基斯坦的中國公民和投資者的安全表示擔憂，這表明巴基斯坦對在巴工作的中國人提供『萬無一失的安全』的承諾尚未兌現。」