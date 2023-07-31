美國聯準會（FED）最新宣布升息1碼，使基準利率區間來到5.25%~5.5%區間，創下22年來最高點，資深媒體人陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中分析指出，美國升息使台灣出口受挫，因為美國是台灣終端產品的出口國，「如果美國不好，台灣是非常不好」。她示警，台灣現在已經走到了關鍵時刻，如果美國耶誕需求未快速回升，台灣仍需繼續過苦日子。

陳鳳馨表示，美國去年3月啟動升息後，就開始對台灣產生負面影響，像是台灣出口已連十黑，外銷訂單也呈現兩位數的負成長，好不容易5月外銷訂單衰退幅度縮減，但6月的衰退幅度又擴大。

陳鳳馨說，台灣上半年內需服務業表現不錯，但台灣以出口、投資為導向，服務內需的GDP（國內生產毛額）占比其實很低，而出口衰退會影響到製造業、員工調薪等。

陳鳳馨強調，台灣與美國強烈的經濟連結是商品出口，台灣商品不管出口到大陸或東南亞，終端市場仍是美國。她分析，台灣的貿易結構與大陸大不相同，大陸的產品出口到歐洲、美國比例都很高，但台灣強打美國市場，才造成「美國只要打個噴嚏，台灣就會跟著感冒」。

「台灣在關鍵十字路口」，陳鳳馨稱，如果美國的耶誕需求都沒有快速回升，台灣的出口恐需再過一段苦日子。她提到，今年美國在商品消費上，除了汽車表現一支獨秀，其他商品都表現的不好，美國民眾不願意減少服務業消費，但商品則是能不買就不買。