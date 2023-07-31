每個人都有喜歡的珍藏品，一名女子表示，弟弟將在年底結婚，弟妹會搬到家裡住，準弟妹請清潔公司到家裡打掃，卻把她的5566專輯、海報丟到地下室回收場，她氣得搧弟妹一巴掌，父母和弟弟要求她道歉，讓她難過不已，「做錯事的又不是我，為什麼我要道歉？」貼文掀起網友討論。

原PO昨（30）日於《爆料公社》指出，年底弟弟要結婚，未來弟妹請清潔公司到家裡打掃得一塵不染，她返家發現放在電視櫃上整箱的5566專輯和海報不翼而飛，翻箱倒櫃怎找都找不到，最後在地下室資源回收場找到，但都已破損，讓她難過不已，直呼「這都是我國小不吃不喝存錢買的，珍藏很久被這樣對待誰受得了。」

原PO認為弟妹還未過門，就干涉家中擺設，氣得上樓找人算帳，兩人爭執不休，她氣得打了弟妹一巴掌，在一旁的弟弟完全沒有要勸和的意思，甚至要跟她斷絕姊弟關係，父母也覺得是原PO的錯，她心灰意冷搭車回新竹租屋處。

事後父親打給原PO說「不要為了學生時代的偶像跟家人爭吵」，並要她跟弟弟道歉，她氣得直接掛電話，「做錯事的又不是我，為什麼我要道歉？」

網友也替她忿忿不平，「是我也會生氣」、「把別人的東西丟掉就是不對」、「如果父母也覺得妳不對，那這個家別回去了」、「照這模式來看，以後那個家應該完全都沒有妳的位置了」；但也有部分人批評，「珍藏放客廳電視上面，有問題嗎？不是該好好存放嗎？沒家教」。