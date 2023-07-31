勇士當家球星史蒂芬柯瑞最近接受《TODAYshow》電視節目訪問，談到假如不能選擇自己的話，誰是NBA歷史最偉大射手？柯瑞說：「我認為是雷艾倫，他的投籃姿勢、他對投籃這件事的付出、他對這項技術的努力和奉獻，以及他生涯當中投進那些關鍵球，這些都是原因。」

除了自己心目中史上最偉大射手，柯瑞也提到自己職業生涯當中，最難對付的3名防守球員，「我覺得有這樣3個防守球員，總讓我在場上感到難受，一旦他們在場上就會想盡辦法掐滅你的進攻氣勢，這3名防守球員分別是哈勒戴、湯尼艾倫與阿泰斯特。」

曾改名「世界和平」的阿泰斯特，更是柯瑞最不想碰上的防守球員，「雖然我並沒有跟阿泰斯特對位過很多次，但他擁有你見識過最強壯的手臂，一旦你把球暴露在他的面前，他就會馬上完成抄截。」

至於柯瑞自認何時才被外界真正關注，他的回答是，「我生涯的第4個球季，當時我們作客遭遇尼克，那場比賽我拿下54分，但我們輸了，我認為那場比賽改變了外界對我的看法，我讓他們感覺這傢伙很會打球，而且無所畏懼，必須認真看待我了。」