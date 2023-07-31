中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心7月31日聯合發佈7月份中國採購經理指數。其中，製造業採購經理指數繼續回升，經濟趨穩向好運行態勢明顯。具體看到7月中國製造業採購經理指數為49.3％，較上月上升0.3個百分點、連續兩個月平穩上升。在調查21個行業中，有10個位於擴張區間，比上月增加2個，顯示製造業景氣水準，總體持續改善。

根據央視報導，從主要行業來看，裝備製造業、高技術製造業和消費品製造業的生產指數都位於50％以上，顯示新動能和消費品製造業生產持續穩定運行。

另外，基礎原材料行業生產指數，在連續3個月運行在50％以下後回到擴張區間，顯示基礎原材料生產止跌回升。同時在擴內需政策的帶動下，市場需求整體繼續改善。新訂單指數連續2個月上升。分行業來看，市場需求有所分化。

在7月非製造業商務活動指數則為51.5％，比上月下降1.7個百分點，仍高於臨界點，非製造業繼續保持擴張。分行業看，建築業商務活動指數為51.2％，比上月下降4.5個百分點；服務業商務活動指數為51.5％，比上月下降1.3個百分點。

從行業看，航空運輸、郵政快遞、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟體及資訊技術服務等行業商務活動指數位於60.0％以上高位景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於臨界點。