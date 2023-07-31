從2021起，遠東新的聚酯回收紗就與德國馬牌輪胎合作，應用於高階性能車領域。

看好全球電動車、自駕車市場起飛，高附加價值車材產業成長可期，遠東新中國大陸蘇州、無錫廠生產的高值化尼龍66工業絲已切入安全氣囊、輪胎簾布與安全帶等車材市場，最快今年即可投產。

另外，遠東新也把聚酯應用在風力發電機葉片上。

新纖在2020年就開始攻電動車商機，並躋身特斯拉供應鏈，看好充電槍、電池系統配電盒等高值化特化材料的未來發展潛力，新纖中壢「 UL實驗室」預計年底或明年將以新品認證。

國內正新、建大，日Yokohama、Sumitomo，歐洲德國馬牌、米其林、倍耐力，美國固特異、Cooper等車廠，早已是福懋聚酯簾布的客戶。

順應全球環保趨勢，福懋已與正新橡膠、台化共同合作，運用海洋回收廢棄漁網，由台化製成耐隆簾布絲，再由福懋製成輪胎簾布，最後由正新製成自行車胎。

力麗生產的聚酯纖維，已提供Toyota等日系車廠做為頂篷、椅座等一般車材用；另外，在電子科技產品的應用上，力麗的環保源液染色纖維Ecoya相繼提供蘋果智慧型揚聲器HomePod最外層使用，也獲Google的家庭智慧音箱二代Nest mini採用。環保紗更打進AirPods Max、SONY、Amaz on等供應鏈。

隨著全球電動車市場的快速成長，力麗的 「電子材料事業處」，正與科技廠合作，將力麗的工程塑膠、改質尼龍 研發出可使用在電動車充電樁、車內裝飾配件等車材。據了解，力麗生產的相關電動車材產品已獲認證，將陸續推出。