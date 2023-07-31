花蓮玉里鎮一間廢金屬處理廠今天凌晨突然起火燃燒，經消防人員趕赴打火後，20分鐘內控制火勢。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里鎮一間廢金屬處理廠今天凌晨傳出火警，消防人員趕抵時，現場已陷入一片火海，火舌直竄天際，照亮整條街道，火勢準備往一旁米廠延燒，經加派人員佈線搶救，阻斷延燒機會，並在20分鐘內控制火勢，完成打火任務，幸未造成人員傷亡。

花蓮縣消防局第三大隊玉里分隊今天凌晨3時46分許獲報指出，玉里鎮信義路某間倉庫起火燃燒，

消防人員趕抵火場後，發現現場是一間廢棄金屬處理場，不僅有大量濃煙從屋頂飄出，火舌更猛烈地持續竄出，場面相當驚險。

消防人員考量火勢已全面燃燒，恐延燒至隔壁米廠，立即切開處理廠鐵捲門，與義消在火場第二面及第四面佈線，切斷火勢往第三面的米廠延燒的途徑；消防局則持續加派鄰近支援單位包括三民、觀音及東里分隊前往協助滅火。

所幸火勢在20分鐘後控制，現場無人員受困，也沒有延燒至他處，經消防人員評估，現場燃燒面積約300平方公尺。

屋主表示，自己在家聽到外面倉庫有「劈劈啪啪」的聲音，驚覺有異出門察看就發現火煙冒出，趕緊通報求援，不知道為何突然起火燃燒。消防局火災調查科目前也正調查釐清起火原因。