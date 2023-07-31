彰化縣議長謝典林今（31）日凌晨宣布退出國民黨，為政壇拋下震撼彈。親姊國民黨副祕書長、立委謝衣鳳上午10點對外回應有關弟弟退黨一事，《中時新聞網》帶來最新直播畫面。

彰化縣議長謝典林深夜拋震撼彈　確定將退出國民黨
藍營「這大咖」深夜宣布退黨！網友炸鍋開轟：成就民進黨
影》彰化議長謝典林宣布退出國民黨！侯友宜最新反應曝光
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