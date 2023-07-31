直播》彰化議長謝典林宣布退出國民黨 親姐謝衣鳳最新回應 10:012023/07/31 中時新聞網 于川 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委謝衣鳳回應有關弟弟謝典林退黨一事。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣議長謝典林今（31）日凌晨宣布退出國民黨，為政壇拋下震撼彈。親姊國民黨副祕書長、立委謝衣鳳上午10點對外回應有關弟弟退黨一事，《中時新聞網》帶來最新直播畫面。 彰化縣議長謝典林深夜拋震撼彈 確定將退出國民黨 藍營「這大咖」深夜宣布退黨！網友炸鍋開轟：成就民進黨 影》彰化議長謝典林宣布退出國民黨！侯友宜最新反應曝光 #國民黨 #謝衣鳳 #謝典林 #柯文哲 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍營「這大咖」深夜宣布退黨！網友炸鍋開轟：成就民進黨 08:282023/07/31 政治 影》彰化議長謝典林宣布退出國民黨！侯友宜最新反應曝光 09:342023/07/31 政治 前瞻拿逾千億挨酸「給好給滿」 高市府反擊：天龍人思維 18:022023/07/30 政治 彰化縣議長謝典林深夜拋震撼彈 確定將退出國民黨 00:142023/07/31 政治 柯文哲北斗奠安宮參拜 藍議長謝典林陪同：能贏活下去才是重點 14:422023/07/30 政治 9成人氣炸！蔡英文輔選1舉動忽視民怨 最新網路民調太震撼 15:392023/07/30 政治 柯P用韓國瑜1招打民進黨 郭正亮讚正確：有望獲「這些」綠營選票 12:072023/07/30 政治 貪腐根源抓到了！郭正亮爆前瞻預算內幕：都靠關係直通 22:142023/07/30 政治 柯P副手若是「這人」 吳子嘉驚人預言：輸定了 23:572023/07/30 政治 美麗島電子報7月總統民調出爐 柯文哲、侯友宜有驚人變化 17:472023/07/30 政治 庇護工場市集開幕 柯文哲力挺：當總統照顧全國 13:092023/07/30 政治 謝立功宣布退出基隆立委選戰 洩柯文哲「打這算盤」 18:502023/07/30 政治 在野如何結盟？媒體人曝可能不談「這職位」：搶的是傻瓜 10:502023/07/30 政治 國民黨將派「型男刺客」攻台南這選區 挑戰民進黨現任立委 17:312023/07/30 政治 去美國更慘 郭正亮見最新民調斷言「這人」情勢很危險 07:382023/07/31 政治 柯黨出包了？ 官網1標語讓 「這外媒」傻眼吐1句 09:252023/07/31 政治 謝典林早就要退國民黨？臉書文「這一句」早洩底？ 06:582023/07/31 政治 看完2024總統最新民調 吳子嘉爆出「柯文哲最大危機」 22:452023/07/30 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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