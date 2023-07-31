港府今日將公布第2季本地生產總值（GDP）預估數字，財政司長陳茂波預告，增長幅度可能較首季稍微放緩，但強調整體經濟仍處於改善軌道。他也提到，3年疫情改變很多市民的生活模式，減少晚上外出活動和消費，同時在與大陸恢復通關後，港人北上消費情況明顯增加。

因此，他認為香港需要更具特色和創意的市場營銷策略和活動，吸引市民和旅客更多留港、到港開心消費。

香港《星島日報》31日報導，陳茂波在網誌說，香港經濟正逐步改善，本地消費和訪港旅遊業是今年以來推動經濟復甦的主要動力。他指出，拉動香港經濟增長的「三頭馬車」當中，私人消費在第2季仍然是支撐增長的主要環節，其中零售業總銷貨值，首季按年增24％後，4至5月合計有17％升幅，回復到2018年同期超過85％。

他續指，上周四公布的第2季食肆總收益，預料仍能繼續錄得顯著按年增長，保持平均每月90億元（港幣）以上。但貨物出口在外圍環境持續疲弱下仍然面對相當嚴竣的壓力，同時本地固定投資在第2季預料會略為回軟。

不過，陳茂波說，展望短期，外在環境出現正面的因素，中共中央政治局會議早前分析了當前大陸經濟形勢，並為下半年經濟工作做好部署，相關措施將有力支持大陸經濟今年較快增長，對香港經濟不同環節都有幫助。

陳茂波又提到，港人北上消費情況明顯增加，而近月來港大陸旅客或更多傾向在本地進行文化深度遊，消費模式或許出現變化。他認為香港需要更具特色和創意的市場營銷策略和活動，開創新的消費增長點，提升香港旅遊之都、盛事之都、美食之都和好客之都的吸引力和競爭力。

對此，香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，通關並沒有對餐飲業帶來預期的幫助，原因在於通關後訪港旅客人數未回復到過往水準之餘，也有大量市民到大灣區旅遊。

他指出，目前酒樓及食肆等地方的用餐皆十分淡靜，尤其蘭桂坊在疫情前尚算多人，通關後反而更少人，「因為年輕人北上消費」。而疫情時餐飲業也可以獲港府資助，現在就沒有，沒辦法下只能選擇結業。