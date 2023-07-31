拉加德於周日對費加洛報(Le Figaro)說，九月的政策會議可能進一步升息或是暫停，也許會在更晚暫停升息，這都還不是確定的事。歐洲央行的暫停或升息行動不一定是連續性的；歐洲央行會在每一次會議中逐次檢討和決定貨幣政策。

行長表示：「我們正處於一個充滿不確定性的環境中，我們將在逐次會議的基礎上，重新評估形勢和我們的行動」。「我們致力於及時將通膨恢復到我們的目標水準，為此，我們需要在水準和時間方面採取足夠限制性的政策」。

目前經濟學家們仍然預測，歐洲央行將再次提高借貸成本，只是不一定在9月。

歐洲央行在上周將利率提高25基點(1碼)。拉加德在周日重申立場，強調利率上調將取決於最新的數據資料。

此外，拉加德同時說。法國、德國、西班牙最新GDP經濟產出資料相當令人鼓舞，並證實了歐洲央行的預期。

「法國、德國和西班牙第二季的GDP資料相當令人鼓舞」，「數據支援我們有關歐元區今年國內生產總值成長0.9%的預期」。