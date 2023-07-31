新竹一名黃姓男子對女同事A有好感，數次邀約下班吃飯遭拒，黃男便等候A女下班，不聽勸阻，持續尾隨在A女身後，讓A女嚇得報警處理。新竹地院審結，依犯跟蹤騷擾罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

判決書指出，黃姓男子與A女為同事關係，黃男自2021年3月便會用通訊軟體頻繁與A女連繫，意圖私約A女均遭拒，A女也明確表達下班後已有安排，不願被打擾。

未料黃男於2022年10月至12月間數度傳訊騷擾A女，還會在辦公室外頭守候A女下班，同年12月晚間，黃男見A女步出辦公室後便緊緊跟隨，A女嚇得回覆「不要跟著我」，黃男聞言假裝離開，實則繼續跟蹤A女被抓包，A女心生恐懼，便向警局報案處置。

新竹地院審理時，法官指出，黃男不以理性的方式遵守交友分際，只為了滿足個人慾望，就在違反A女意願的情況下，反覆騷擾、接近A女，使得A女惶恐過日，至今仍未獲得A女的諒解，審酌後，依犯跟蹤騷擾罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。