Rangers starting pitchers when Nathan Eovaldi gets back:

- Eovaldi (162 ERA+ in 2023)

- Max Scherzer (103)

- Jordan Montgomery (126)

- Jon Gray (120)

- Dane Dunning (133)

- Andrew Heaney (95)

- Martín Pérez (88) — kennedi landry (@kennlandry) July 30, 2023

德州遊騎兵買來大投手薛爾瑟（Max Scherzer）之後，31日隨即又向紅雀買來先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）以及中繼投手史崔頓（Chris Stratton）。遊騎兵總管克里斯楊（Chris Young）說：「我們有機會獲得另一位先發投手與資深中繼投手，這兩人都會對我們有幫助。」

紅雀獲得中繼投手金恩（John King）和兩位新秀，他們今年戰績不佳，已經退出季後賽競爭行列成為賣方。蒙哥馬利是洋基農場出產的投手，在洋基時期留下3.94自責分率，去年季中被賣到紅雀，至今出賽32場的自責分率進步到3.31。

遊騎兵總管克里斯楊說：「蒙哥馬利今年表現傑出，我們認為他是市場上最優異的先發投手之一，而且我們的現狀就是需要補強先發投手輪值。」「我喜歡我們所處的位置，補強先發投手可以同時讓牛棚受益，我想今天的比賽就是個例子（輸給教士），我們總是太早出動牛棚。」

另一外先發投手艾沃迪（Nathan Eovaldi）進入15天傷兵名單，他本季投出足以角逐美聯賽揚獎的身手。明年狄葛朗（Jacob deGrom）回歸，加上薛爾瑟讓先發輪值名單相當豪華。薛爾瑟明年球季是球員選項，不過大聯盟官網報導薛爾瑟已經同意選項，預計會在遊騎兵投到明年結束。遊騎兵暫居美聯西區龍頭，但是這波慘遭教士橫掃，身後的太空人追到只有1場勝差了。