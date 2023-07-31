根據國外市調機構The Business Research Company所做的研究指出，全球數位簽章市場預測將從2022年的51億美元到2023年成長到67億8000萬美元，以年複合成長率（CAGR）32.8％持續增長，顯見即便是疫情後的今日，遠端簽署依然是企業不可忽視的營運重點。

凱鈿董事長蘇柏州表示，點點簽不僅能夠協助企業「提升營運效能」，更可落實「強化資安保障」並做到「減少企業糾紛」、「高效文件管理」等現代企業管理所需要關注的議題。目前市場上常見的合約簽署，除了使用傳統紙本以外，最常見的就是使用PDF文件複製貼上簽名檔。雖然傳統方法看似方便容易，但因使用PDF文件簽署不是在有數位憑證的環境下進行簽署，若未來遇到法律糾紛則可能會有舉證上的困難；此外，使用PDF文件簽署容易有文件遭竄改的狀況發生，與《電子簽章法》中提及的內容完整性相違。

點點簽符合台灣《電子簽章法》規範，且附有國際級的AATL數位憑證信賴，確保每一份簽署文件沒有遭受任意竄改，符合《電子簽章法》中的內容完整性原則。同時使用點點簽簽署的文件可於任務完成後下載稽核軌跡，其中包含所有簽署者的姓名、電子信箱、IP位址、裝置及時間戳等文件動態，降低法律風險；也因此，日前某件法律糾紛中，台南地方法院判決使用點點簽所簽署的本票具有法律效力。

奇美實業行政總處副總經理陳世賢表示，導入點點簽大幅提升奇美的營運效率，減少時間和人力等隱形成本，在內部營運上，更簡化法務、財務等單位收單的時間，合約歸檔也相比以往更快速、更有系統。

凱鈿董事長蘇柏州指出，作為國際化的軟體服務（SaaS）公司，旗下產品於全球APP下載已超過2億次，雲端會員數更超過1,200萬人，所累積的服務經濟快速為企業提供完善解決方案。隨著電子簽名的觀念逐漸普及，包括光菱(8032)、麗臺(2465)、邁特電子及全球超過3,500家企業皆有導入點點簽，未來公司也將和更多國際的第三方服務合作，為點點簽加值，建構出完善的簽署生態圈。