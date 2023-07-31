溫姓男子等3人利用「阿里巴巴」網站進口大量仿冒國際牌電池，以低於市價1至4成價格，在拍賣網站販售。（保二總隊提供）

溫姓男子等3人2020年9月起，利用「阿里巴巴」網站進口大量仿冒國際牌電池，以低於市價1至4成價格，在拍賣網站販售。保二總隊刑事警察大隊偵一隊日前接獲國際牌原廠提告，持搜索票至新北市三重、桃園市中壢搜索，查扣仿冒Panasonic商標的鈕扣型電池逾1萬5千顆，粗估侵權市值約100萬元，全案依詐欺罪及違反商標法案件偵辦。

保二總隊指出，今年2月間，接獲接獲Panasonic原廠提告，坊間有不肖人士未經商標權利人同意，在網路賣場以低於市價1至4成價格，販售仿冒品牌的電池，涉嫌詐欺罪及違反商標法。

警方調查，溫男等3人自2020年9月起，透過「阿里巴巴」網站，從大陸深圳、柳州、廣州批量輸入進口仿冒電池，再利用網路賣場與實體店面販售，估計已有超過1萬顆仿冒電池流入市面，獲利超過百萬。

經長期蒐證，警方日前持搜索票，兵分兩路，分別於新北三重、桃園中壢逮捕溫男等人，查扣逾1萬5千顆仿冒電池。

警方指出，仿冒品包裝上無環保署「核准字號」，沒有繁體中文標示，且價格過低，原廠電池須經過嚴格的品質控制和測試，方能確保性能和安全性，仿冒電池售價較原廠低廉，導致不知情民眾誤認以促銷價格購買到正品。

警方表示，仿冒電池缺少原廠嚴格品質控管及測試，且在化學成分不明的情況下，容易產生發熱、漏液等異常狀態，除可能造成電子產品損壞外，使用上有安全上的疑慮。仿冒商品外觀上及包裝上都與原廠相似，使消費者無法自外觀判別。

警方說，依據商標法第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或併科5萬元以下罰金。