隨著Jaguar將於2025年全面轉型為純電現代奢華品牌，讓人熱血激昂的引擎聲浪也將成為絕響，Jaguar與英國國家圖書館共同錄製最具代表性的Jaguar F-TYPE V8跑車聲浪，最終錄製完成30秒和50秒的錄音檔。

收錄典藏音檔的地點在Jaguar蓋登工程中心的半消音室，這裡不但是用來開發和測試Jaguar車款精密度和音質的專業隔音室，同時也是最初調教F-TYPE排氣聲浪的場所。作為錄音使用的車款是2024年式的Jaguar R 75 Coupe，是品牌為了Jaguar跑車發展75周年而推出，其搭載全時四輪驅動，5.0 L V8機械增壓引擎可產生575PS/700Nm最大動力輸出，並在3.5秒內完成0-100km/h加速，極速高達300km/h，該車共進行多次換檔和加速衝刺才錄製完成。

Jaguar F-TYPE V8擁有獨特的引擎排氣聲浪。（Jaguar Land Rover Taiwan提供）

未來將透過與英國國家圖書館典藏這些錄音，使全世界的人們都能永久聆聽到Jaguar品牌發展歷史上最後一輛搭載內燃機引擎的跑車聲浪。