彰化縣議會議長謝典林宣布退出國民黨震撼彰化政壇，稍早謝衣鳯表示，他和弟弟對於總統選舉的想法不同，遭外界見縫插針，弟弟決定退出國民黨，她給予尊重，並強調已經勸說好幾天，不過站在家人角度仍給予尊重與支持。

從謝典林退黨的聲明可以觀察到，退黨日壓在7月24日，可見他已經思考許久。據了解，謝衣鳯曾勸說謝典林不要退黨，不過謝典林說自己已考慮很久，至於退黨選在國民黨全代會第二天決定，謝衣鳯呼籲外界不必過多揣測。

謝衣鳯表示，自從總統大選開始起跑以來，外界紛紛擾擾，認為他們姊弟在唱雙簧，都挑這個議題見縫插針，甚至傳出她和謝典林2個人都要選彰化縣長，各種故事在地方流傳，這讓他們很困擾，因為完全都是子虛烏有。

謝衣鳯說，站在黨部主委的角度，她絕對要有個「框架」在，對於民眾黨總統參選人柯文哲，黨員只要不涉及組織動員或站台，是可以有工作上的合作，她認為謝典林沒有違反規定，不過在媒體的渲染下被大做文章。謝衣鳯強調，如果謝典林跨越紅線，縣黨部依然會處理，她認為謝典林就是承受不了壓力，才會因此退黨。