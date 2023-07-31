「第一名模」林志玲上周力挺AKIRA，現身南港展覽館支持老公的表演，把握時間約會的小倆口，昨（30日）則被目擊現身法國凡爾賽宮觀光，林志玲和AKIRA十指緊扣，手還邊走邊晃，畫面唯美，浪漫互動更是甜密爆表。

林志玲、AKIRA昨被目擊現身法國凡爾賽宮觀光，林志玲身穿白色微露肩長洋裝、腳踩帆布鞋、頭戴草帽，AKIRA則是淺色套裝搭黑色短T、配上涼鞋，夫妻都是一身度假裝扮，兩人討論事情，眼神有愛，甚至被拍到手牽手散步，手還邊走邊晃，畫面唯美，浪漫互動更是甜密爆表。

其實，林志玲日前向媒體提到，目前暫時沒有工作計畫，會把重心放在家庭，此話一出被解讀是「引退」，對此，她事後則在IG發文：「專注家庭很重要，但姐姐我還是會一直陪伴大家唷～我們要一起熱情工作熱愛生活好嗎？」

加上林志玲日前曬出代言照時，被眼尖網友發現，小腹明顯凸起，忍不住猜她是否肚皮有喜，不過林志玲日前被問到第二胎時，她則表示自己辦不到，「上帝已經給了我們最好的禮物，我會用我的一生來灌溉我的家庭，有一個小北鼻就很滿足了」。