俄羅斯駐摩爾多瓦大使館宣布將暫停提供領事事務預約，摩爾多瓦官員表示，這種情況與當局下令削減人員的要求有關。

俄羅斯駐摩爾多瓦大使館29日晚間發表聲明，聲稱由於「技術原因」，領事服務預約將從8月5日起暫停。

受到俄烏戰爭影響，前蘇聯加盟共和國摩爾多瓦政治與經濟陷入動盪，親歐總統桑杜（Maia Sandu）曾譴責俄羅斯入侵烏克蘭之舉，並指責莫斯科試圖破壞摩國穩定。

摩爾多瓦官員表示，相關命令將於8月15日生效，屆時俄羅斯大使館的工作人員將從目前的80多人降到25人，與摩爾多瓦駐莫斯科大使館人員數量相當。

摩爾多瓦外交部新聞秘書扎哈羅夫（Igor Zakhahrov）對記者說：「他們並未被視為不受歡迎的人，要求他們離開，只是為了實現人數平等。」

媒體報導，俄羅斯疑在駐摩爾多瓦大使館屋頂安裝20多個間諜天線，用於情報監視目的，摩爾多瓦26日以「行為不友好」為由，驅逐45名俄國外交官和使館人員。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）矢言俄國將採取報復措施，稍後將公布相關細節。

俄羅斯駐摩爾多瓦大使館的領事工作，大多涉及親俄分離主義飛地聶斯特河沿岸地區（Transnistria）。這個地區在蘇聯瓦解前脫離摩爾多瓦，有20萬名持俄羅斯護照者居住在此。

在此之前，大使館工作人員得以前往這個位於烏克蘭邊境的俄國飛地處理領事事務，但聶斯特河沿岸地區當局表示，隨著領事館人員數量減少，這類安排將變得更加困難。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120731