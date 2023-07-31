台中市神岡區發生工廠火警，火勢相當猛烈。（台中市消防局提供

台中市神岡區今天早上9時許發生火警，一處鐵皮倉庫竄出火舌，由於內部疑存放大量尿布、衛生紙等易燃物品，火勢一發不可收拾，竄出大量黑色濃煙，台中市消防局派遣神岡、大雅及清泉分隊、共8車24人前往搶救，目前持續灌救中，幸未傳出有人員傷亡及受困。