台中鐵皮倉庫突竄火舌 易燃物堆積火勢驚人濃煙蔽天 10:292023/07/31 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市神岡區發生工廠火警，火勢相當猛烈。（台中市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市神岡區發生工廠火警，火勢相當猛烈。（台中市消防局提供 台中市神岡區今天早上9時許發生火警，一處鐵皮倉庫竄出火舌，由於內部疑存放大量尿布、衛生紙等易燃物品，火勢一發不可收拾，竄出大量黑色濃煙，台中市消防局派遣神岡、大雅及清泉分隊、共8車24人前往搶救，目前持續灌救中，幸未傳出有人員傷亡及受困。 台中麗寶賽車場相約車聚 重機騎士過彎猛撞護欄身亡 外送員「騎車邊揮西瓜刀」 台中民眾嚇壞 警追車牌抓到了 沙鹿童綜合驚傳火警 5樓廁所天花板燒黑 #台中 #火警 #倉庫 #尿布 #衛生紙 也許您會感興趣 推薦閱讀 對流雨夜襲！台中多處淹水災情 水灌進騎樓機車全遭殃 19:502023/07/29 生活 花蓮玉里廢金屬處理廠陷火海 濃煙密布火舌竄天幸無人傷 09:562023/07/31 社會 台中淹水又停電 3919戶陷漆黑 民眾手機照明嗑牛排 21:352023/07/29 生活 南投避暑勝地溪頭驚傳火警 大學池販賣部遭大火吞噬 22:322023/07/30 社會 沙鹿童綜合病房火警 疑電線走火燒毀天花板 17:142023/07/30 社會 台中遊被酒駕撞！媽媽曝「調解現場」網全怒了 里長臉書遭進攻 20:202023/07/30 生活 「討打」爭議中 基隆市議員呂美玲傳入民眾黨 謝立功今再發聲 12:002023/07/30 政治 新店資源回收場大火竄濃煙 70名打火兄弟趕赴現場救災 15:312023/07/30 社會 台中豪雨太驚人！路樹壓毀小客車 當地慘況曝 19:032023/07/29 生活 台中海線「泰國美食節」假日爆滿 8月加碼2人送松葉蟹 14:522023/07/29 寶島 最會跳舞的波麗士北上出任務 藝人也瘋狂 16:152023/07/30 社會 「古邁喔熊禮盒」奪雙獎 參山處邀上梨山喝茶吃水蜜桃 13:482023/07/29 寶島 通緝犯高速衝出匝道口 失控橫飛車毀人亡 驚悚畫面曝 11:052023/07/29 社會 丹麥教練落腳台灣 抵押房產支撐100個少年足球夢 16:252023/07/30 生活 杜蘇芮強降雨 中市全靠它們挺過豪雨 15:042023/07/30 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。