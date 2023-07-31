關子嶺警光山莊透過這次整修，引入民宿風格的裝潢設計。（張毓翎攝）

精巧空間，加上柔和、簡約的設計，一改過去給人老舊的形象。（張毓翎攝）

精巧空間，加上柔和、簡約的設計，一改過去給人老舊的形象。（張毓翎攝）

從窗外看出去，可以俯瞰關子嶺溫泉鬧區的景色。（張毓翎攝）

關子嶺警光山莊提供大眾池讓民眾選擇。（張毓翎攝）

整修後的關子嶺警光山莊，於今天重新啟用。（張毓翎攝）

台南市白河區關子嶺警光山莊，緊臨寶泉橋溫泉露頭，有最純正的溫泉，提供遊客泡湯使用，去年投入3300萬元經費辦理耐震補強，並透過這次整修，引入民宿風格的裝潢設計，提升防火設備、衛浴、湯池、排水管線及寢具更新，重新啟用的警光山莊煥然一新，再添關子嶺新魅力。

關子嶺警光山莊31日重新啟用，台南市長黃偉哲、在地議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳、李宗翰都蒞臨見證，工作人員開箱新整修的客房，不論單人房或雙人房，內部使用溫潤的木質色調；此外，精巧空間，加上柔和、簡約的設計，一改過去給人老舊的形象，讓不少現場來賓驚呼「好新穎！」

警光山莊從去年下半年開始進行耐震補強，並在此基礎上進行室內裝修，內部一共24間客房，引入民宿風格的裝潢設計，並增設相關無障礙設施，也進行了衛浴、湯池和排水管線的更新工程，同時全棟通過消防設備及室內裝修審查和電力改善，以符合現行法規和安全標準，全面提升住宿品質。

黃偉哲說，關子嶺溫泉擁有全台唯一的泥漿溫泉，含有大量的礦物質與鹽分，俗稱「黑色溫泉」對護膚及保健有相當之功效，無論春、夏、秋、冬，四季來泡湯都有不同的享受，警光山莊即使整修後，收費一樣十分平價實惠，歡迎全台各地的警察、警眷等警政工作人員來關子嶺遊玩、住宿，享受悠閒時光。