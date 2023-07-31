每年8～10月是木瓜盛產期，但你對它的營養了解多少？對此，營養師李婉萍表示，木瓜富含維生素A、C、B群及β胡蘿蔔、葉酸等多種成分，具有增進皮膚與眼睛健康、降低心臟病風險等功效。但她提醒，食用有2點要注意，其一是孕期女性不宜食用果皮呈綠色的青木瓜，有早產或流產的風險；另一是若攝取過多木瓜，當中的胡蘿蔔素會導致皮膚色素沉澱變黃。

李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發文分享木瓜的好處。她指出，木瓜富含維生素A、C、B群及β胡蘿蔔、葉酸等多種成分，且熱量低，適量攝取對健康有多重好處。並特別列出3大功效。

首先是能增進皮膚與眼睛健康，李婉萍表示，由於木瓜富含維生素C、A，前者可幫助膠原蛋白形成；後者可促進皮膚和黏膜健康，所以其有助保養皮膚，也能保護眼睛，預防乾眼症、白內障與眼睛老化。

其次為降低心臟病風險，李婉萍說明，木瓜因含有具抗氧化效果的維生素A、C、E，以及鎂、鉀和纖維，能保持動脈健康、促進血液流動，並降低膽固醇，以減少罹患心臟病、高血壓和中風等風險。另外，她指出，木瓜的葉酸含量也不少，對於減少體內「同半胱胺酸」濃度，進而降低心血管疾病機率也能發揮作用。

再來是幫助消化，李婉萍提到，木瓜所含的一種獨特酵素成分「木瓜蛋白酶」，經常被抽取作為嫩肉劑，正是因為它能幫助蛋白質分解成氨基酸，讓身體更容易消化吸收的緣故。因此，她建議大魚大肉後可適量攝取木瓜，有助減輕腸胃負擔、維持消化道正常的生理機能。

然而，李婉萍也提到食用木瓜有2點要注意。第1點是懷孕期間不宜食用果皮呈青綠色的木瓜，當中所含有的高濃度乳膠，可能會引發類似催產素和前列腺素的作用，導致流產或早產。例如泰式料理中的「涼拌青木瓜絲」，用的就是還沒成熟的木瓜。不過，乳膠含量會隨著成熟度逐漸減少，若正常食用已成熟的木瓜則是安全的。

第2點為若攝取過多木瓜，當中的胡蘿蔔素會導致皮膚色素沉澱變黃，但只要停吃一陣子，膚色就會漸漸恢復正常。