據自由亞洲電台報導，7月29日，中國國務院副總理何立峰與法國經濟部長勒梅爾出席在中國北京釣魚台國賓館舉行的中法經濟財經對話。法國經濟部長勒梅爾30日在北京表示，在美國、歐洲和中國經濟之間不可能脫鉤。他同時表示，近來數月在西方屢屢提及的「去風險」一詞，並不意味著中國是風險。他還希望中國企業赴法國投資電動汽車。

報導稱，法國經濟、財政、工業和數位主權部長勒梅爾在訪華期間表示，「去風險」的意思是希望更獨立：「我們不想像在新冠危機中那樣認識到，在一些非常特定的零配件上我們有過強的依賴性。」他補充說，晶片是一個明顯的例子。

勒梅爾正在中國進行高級別經濟對話，今天（31日）將前往深圳與商界領袖會晤。29日，他與中國副總理何立峰進行了會談。何立峰表示，法國可以穩定中歐關係的基調，北京願意在一些領域深化與法國的合作。

勒梅爾30日表示，他向中國領導人提出，中國應當向外商開放市場。歐盟27國與中國的貿易逆差去年達到3960億歐元。勒梅爾稱，在化妝品、航空和農業領域法國有潛力增加出口。他在法國大使館的一次採訪中稱，中國有必要改善市場准入，並認為是討論核心。中國是法國的第三大貿易夥伴。

勒梅爾還為法國電動汽車工業進行遊說。在深圳，他將與比亞迪創始人王傳福會晤。勒梅爾說：「我們希望中國在法國電動汽車領域投資。」