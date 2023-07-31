有些男人交往前溫柔體貼、細心呵護對方，但交往後卻判若兩人，態度變得非常冷淡，《科技紫微網》運勢專欄指出，射手男、水瓶男、金牛男、獅子男、天蠍男交往後態度轉變大，而真相的往往是對方太容易到手，讓他們不懂得珍惜，建議適時出些難題考驗他們，如此才會讓他們更加珍惜這段關係。

▍射手男

原本就花心，在感情裡徘徊不定的射手男，一直對自己的魅力充滿自信。太容易被他們得到，最後結果就是被拋棄，所以對方需盡可能的多給予一些考驗，例如要求他們了斷清曖昧關係，如此才會讓他們懂得珍惜。

▍水瓶男

水瓶男也是三心二意的性格，對感情不算專一，甚至可以說他們愛自己勝過愛任何人。對方若不給他們一些難題，容易因為失去新鮮感後拍拍屁股走人，需讓他們體驗若即若離的感覺後，才會懂得善待對方。

▍金牛男

金牛男是不折不扣的商人思維，在對方身上付出的經濟成本，決定了他們之後的態度。若讓他們輕易得手，自然覺得廉價，也就不懂得珍惜。除非對方給他們一點阻礙，這時就想一擲千金得到對方，才會更懂得珍惜。

▍獅子男

獅子男天生愛挑戰，太輕易得到的，只會讓他們覺得沒意思。感情也是如此，對方的投懷送抱對他們來說簡直司空見慣，反之若被多次拒絕、冷漠，將會激發他們內心的征服慾，也會懂得來不易要好好珍惜。

▍天蠍男

天蠍男對投入的時間成本一直很在意，是個把時間看做生命的星座。因此不如就讓他們花點時間來取悅，不要每件事都讓他們稱心如意，而對方也會被當作高價換取的「奢侈品」，自然會非常珍惜。