因應高齡化需求，台新銀行開出金融業第一槍，宣布放寬「長照薪轉服務專案」適用範圍，將適用門檻降至10人以上長照機構（原為30人以上），讓更多小型日照、居家護理中心也有機會享有專屬薪轉、金流服務，並提供長照機構照護人員如提款、轉帳手續費減免、換匯讓分等豐富金融優惠及銀行服務。

台灣將邁入「超高齡社會」，依國發會推估，2025年65歲以上人口占比為20.1％，至2050年將成長為36.6％，達到最高峰。因應人口老化，政府推出多項政策，其中運用廣泛的就是長照2.0措施。

長照機構不同於一般企業，除營運獲利之外，還具有永續發展與公益的重要性，因高齡或意外導致失能者，日常生活高度仰賴長照機構及照護人員。為協助減輕長照機構負擔，支持其長久穩健發展，台新銀行去（2022）年針對地區型醫院及30人以上長照機構推出「長照薪轉服務專案」，申辦熱度踴躍。

台新銀行表示，藉由實體走訪全台各類型長照機構，深入了解產業實際現況，發現長照機構多以日照中心、居家護理為主，單一機構人數多落於10至30人左右，因此決定擴大「長照薪轉服務專案」適用範圍至10人以上長照機構。

台新銀行發揮所長及創新優勢，藉由「長照薪轉服務專案」，協助長照機構免費導入企業網銀及數位化機構的金流服務方案，將各項繁瑣的金融交易化繁為減，並針對長照機構下的照護人員，提供每月10次以上的提款、轉帳手續費減免優惠，加上存款帳戶利率加碼、換匯讓分、基金申購與貸款手續費優惠等，讓照顧者也享受到被照護的幸福。秉持永續發展理念，台新未來將持續為醫護提供優質、創新的金融服務，打造健康金融生態圈。