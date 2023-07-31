目前日經225指數大漲1.80%，報33,348.01點，為7月6日以來首度收復33,000點大關，並直逼近期創下的30年高點。

上周五在日銀發布決議後，日經指數一度暴跌超過800點，但尾盤拉回僅小跌0.4%。

周一日本10年期公債殖利率進一步升至0.6%，但仍低於1.0%的新上限，給日圓帶來的提振受限。

在日銀公布決議後，日圓也陷入劇烈震盪，上周五盤中由急貶逾1%變成倒升1%並觸及1周新高，但隨即又反轉向下，美元從138.05日圓急速拉升，至尾盤時站上141.18日圓。

周一美元目前進一步升至141.52日圓，稍早前曾小幅回落至140.78日圓，投資人似乎仍樂於進行利差交易。

市場還在評估日銀最新決議可能帶來的影響。

日銀上周五宣布短期利率目標維持不變，仍為負0.1%；10年期公債殖利率目標亦維持不變，為0%左右。現行的10年期公債殖利率波動區間為正負0.5%的指引亦維持不變，但值得注意的是，日銀表示該指引將作為「參考」，而非「嚴格的上下限」，並將購買日本公債的固定利率從0.5%提高至1%。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）外匯策略部門主管Ray Attrill表示，上周五日銀的行動確實未能為長期逆轉弱勢日圓提供催化劑。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）貨幣策略師Carol Kong上周五表示，日銀現在將把10年期債息波動區間的上下限視為「參考」，而不是「嚴格限制」，這樣的YCC政策調整看起來純屬技術性。他認為日銀的政策聲明仍然堅守鴿派基調，仍然預期2024和2025財年的通膨率將低於目標，因此目前並沒有政策將收緊的信號，「我們維持日銀今年將維持超寬鬆貨幣政策不變的觀點，並預期到本季末美元將維持在140日圓價位」。

野村證券表示日本央行此舉在某種程度上削弱了市場對日銀總裁植田和男將堅守鴿派立場的看法，就短期而言，如果投資人平倉日股期貨的多頭部位，日經225指數恐將跌至31000點。但就長期來看，即使考量到日銀的政策調整，日股的基本情境也不會出現重大改變，預期到今年12月底日經225指數可望升至34000點，而日圓可能在年底升至130兌一美元。

此外，就日銀走向鷹派的風險而言，市場認為這可能是目前日股最後一個壞消息。

美國銀行則警告日本公債殖利率若持續攀升可能波及其他債券市場。因為在過去18個月，日銀的購債使全球流動性增加1.3兆美元，並為全球利率提供較低的底部。