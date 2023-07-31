櫃買中心表示，創櫃板多元產業中有不少具有特色之公司，而生技中心本次活動邀請生醫產業中知名創投業者、中大型生技企業及醫療院所等各領域代表出席，以直接面對面、輕鬆交流的方式進行，協助創新企業深入推廣自身特色，吸引投資，建立生醫產業領域人脈，拓展業務通路。

而本次與會的三家創櫃板公司，也上台介紹公司產品及技術，包括研發手術導航系統之醫百科技、致力多元健康調養產品的健談及開發台灣本土植物萃取之美妝配方的慧穎，為生醫產業點燃創新合作的火花。

櫃買中心指出，創櫃板提供免費的輔導資源，協助企業提升經營體質，使其內部制度更完善，同時也能藉由知名度的提升，讓業務及營運規模得以成長，進一步朝向資本市場邁進，目前累計已有26家創櫃板公司轉公開發行，兩家已上櫃。未來也將持續營造友善企業發展的良好市場環境，協助創新企業打造優質競爭力，持續為資本市場注入新動能。