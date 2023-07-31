名導楊德昌過去曾與成龍等人合開鎧甲娛樂公司，但之後因罹患大腸癌，加上當時彭鎧立涉嫌詐領薪水千餘萬元，在被通緝後逃往美國，隨後公司遭停業清算；如今彭鎧立過了10年追訴時效，獲不起訴，日前高調出席楊德昌回顧展，引發熱議，而她介入楊德昌及蔡琴婚姻的過往也被挖出。

楊德昌1985年因拍攝《青梅竹馬》與蔡琴相戀1年後結婚，但楊德昌婚後卻提出：「我們應該保持柏拉圖式的交流，不讓這份感情摻入任何雜質，不能受到任何的褻瀆和束縛。因為我們的事業都有待發展，要共同把精力放到工作中去」蔡琴也接受了，但兩人結婚十年期間，楊德昌卻不斷傳出緋聞，但蔡琴始終沒放在心上，直到楊德昌承認愛上小18歲的鋼琴家彭鎧立，才結束了這場婚姻。

楊德昌離婚後，隨即與彭鎧立結婚生子，還透露和彭鎧立在一起的時光，是生命中最快樂的幾年，至於與蔡琴的感情他竟說：「十年婚姻，一片空白」蔡琴則表示：「我不覺得是一片空白，我有全部的付出」。

導演楊德昌曾帶著老婆彭鎧立走坎城紅毯。（圖／中時資料照）

然而，對楊德昌而言彭鎧立不僅是感情的另一半，更是工作夥伴，兩人2001年一同成立鎧甲娛樂公司．更找來成龍夫妻投資，原本前景看好，但2006年卻爆出彭鎧立以胞弟等7個人頭，詐領薪水千餘萬元於是遭控，更在楊德昌生前遭通緝且逃亡美國，但經過12年後彭鎧立回台歸案，卻已逾10年追訴時效，獲不起訴。