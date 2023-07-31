香港近年積極發展東南亞市場，東南亞國協秘書長高金歡（Kao Kim Hourn）表示，相信香港在「不久將來」（very near future）能加入由東協牽頭的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。

香港《明報》報導，對於香港申請加入RCEP的進展，高金歡受訪表示，RCEP仍在籌備設立負責行政事務等支援單位，制訂相關撥款機制（funding mechanism），並正草擬各國及關稅區申請加入的規則。

他說，等有關工作完成就會處理加入申請，目前沒有具體時間表，但他相信香港在不久將來能加入RCEP。

高金歡指出，東協歡迎香港有意參與RCEP，但他強調香港能否加入，取決於RCEP全部15個成員國的共識。

另外，香港與由10國組成的東協於2017年簽署自由貿易協定，2021年全面實施。高金歡指出，與香港的自貿協定是東協核心利益之一，期望協定能夠「升級（upgrade）」，並透露雙方正在協商。

被問到自貿協定的具體檢視方向，包括會否進一步降低關稅、增加協定涵蓋範圍，高金歡並未明說，只稱會基於經濟利益及未來合作方向改善協定內容，探討增添合作領域。

香港特首李家超上週出訪新加坡、印尼、馬來西亞，行程重點之一是鞏固三國支持香港加入RCEP，其間與東協秘書長高金歡會面，討論申請事宜。

東協現為香港第二大貿易伙伴，2022年雙邊貿易額近1660億美元。