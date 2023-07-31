恆生科技股指數大漲逾4%，成分股全面走高，蔚來漲10.3%，漲幅最大；其次是萬國數據漲9%。

恒大汽車在上周五復牌崩跌61.3%，而今日早盤一度反彈飆漲59.7%，亦帶動其他電動車股走高，小鵬漲5.5%、理想漲4.7%、蔚來漲7.5%、零跑漲2.5%、比亞迪漲1.8%。

海底撈大漲13%，該公司初估上半年持續經營業務淨利不低於22億元人民幣，遠於去年同期的約7200萬元人民幣。其他餐飲相關股亦走高，頤海漲逾6%、呷哺呷哺漲8.0%、九毛九漲5.6%、海倫司大漲11.0%。