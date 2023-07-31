恆生科技股指數大漲逾4%，成分股全面走高，蔚來漲10.3%，漲幅最大；其次是萬國數據漲9%。
恒大汽車在上周五復牌崩跌61.3%，而今日早盤一度反彈飆漲59.7%，亦帶動其他電動車股走高，小鵬漲5.5%、理想漲4.7%、蔚來漲7.5%、零跑漲2.5%、比亞迪漲1.8%。
海底撈大漲13%，該公司初估上半年持續經營業務淨利不低於22億元人民幣，遠於去年同期的約7200萬元人民幣。其他餐飲相關股亦走高，頤海漲逾6%、呷哺呷哺漲8.0%、九毛九漲5.6%、海倫司大漲11.0%。
看好政策利多以及上周五反映中概股表現的金龍中國指數飆升7%，創下今年1月來最大單日漲幅，周一香港恆生指數盤中大漲1.9%，為20295.21點。國企股(H股)漲2.76%，為6996.61點。
恆生科技股指數大漲逾4%，成分股全面走高，蔚來漲10.3%，漲幅最大；其次是萬國數據漲9%。
恒大汽車在上周五復牌崩跌61.3%，而今日早盤一度反彈飆漲59.7%，亦帶動其他電動車股走高，小鵬漲5.5%、理想漲4.7%、蔚來漲7.5%、零跑漲2.5%、比亞迪漲1.8%。
海底撈大漲13%，該公司初估上半年持續經營業務淨利不低於22億元人民幣，遠於去年同期的約7200萬元人民幣。其他餐飲相關股亦走高，頤海漲逾6%、呷哺呷哺漲8.0%、九毛九漲5.6%、海倫司大漲11.0%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。