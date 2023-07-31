大陸科技巨頭華為企圖甩開美國制裁，其與中芯國際合作生產5G晶片，如果真的能夠達到這個里程碑，將是反擊拜登制裁的重要勝利，而這也是華為能否續命的重要關鍵。

日經亞洲評論報導，分析師指出，對於華為來說，獲得晶片供應鏈對其消費電子產品到企業解決方案的所有業務都相當重要，但路上的阻礙依然存在，尤其日本和荷蘭最近加入美國的行列，對先進半導體設備設下出口管制措施。

研究機構Counterpoint分析師Ivan Lam表示，即使華為知道自己設計、生產的晶片不如全球頂尖業者的先進，但華為還是必須砸大錢投入，因為晶片對公司的所有業務都相當重要。

即使擁有雄心壯志，但路上相當顛簸，分析師Donnie Teng表示，中芯生產7奈米晶片的良率並不高，僅僅約50%左右，還有很大的進步空間，主要還是受到美國出口管制措施的影響，「晶片可用和晶片商用是完全不同的事情。」