凱基銀行推出全新數位申辦平台「KGI Onboard」，打造順暢簡便的申辦介面，運用業界首創的「多合一」功能，可省去多次輸入個人基本資料、上傳文件與等待的時間，提供7項服務一站式數位申辦流程，滿足客戶一次同時申辦多項商品的需求，最快8分鐘完成開戶及貸款申請，服務上線後客戶滿意度高達90％。

凱基銀行表示，根據內部數據分析，約有6成客戶有同時申辦2種以上商品服務的需求，但過去客戶在申辦存款帳戶、貸款等不同金融商品時，需個別多次重覆填寫個人資料及上傳文件等申辦流程，耗時又不便利。凱基銀行為解決客戶痛點，推出全新數位申辦平台「KGI Onboard」，客戶只需要在一個介面，最多可同時申辦包括個人信用貸款、額度型貸款、數位台幣帳戶、數位外幣帳戶、信託帳戶、證券交割戶及信用卡等7種金融服務，一次搞定全方位的金融需求。服務推出後深獲客戶好評，在NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數）分數大幅提升16％。

在實體通路部分，客戶可透過凱基銀行服務專員，先了解個人申辦需求，由其協助提供客製化「多合一服務」QR Code，掃碼就能進入「KGI Onboard」個人專屬服務申辦頁面，系統會依據顧客想要申辦的產品組合顯示必填欄位，亦可自動帶入既有戶個人資料，縮減客戶填寫的時間，整個申辦流程從選擇產品、填寫資訊、驗證、上傳文件到完成，較過往申辦時間大幅減少約20分鐘。

此外，客戶亦可透過凱基銀行線上申辦專區，進入產品服務申請頁面，完成申請主要服務後還可透過「加辦」選項，例如數位帳戶、貸款或信用卡等產品，提升申辦效率。凱基銀行表示，此功能上線後，客戶申辦貸款或數位存款帳戶後，再加辦信用卡的比例也較過去成長逾5倍，顯示「KGI Onboard」在便利性及客戶體驗上，漸獲客戶喜愛進而增加黏著度。