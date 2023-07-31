立法院會31日三讀修正通過《性別平等工作法》。（黃婉婷攝）

繼《性別平等教育法》後，立法院會31日三讀修正通過《性別平等工作法》，將工作時間外、不同單位間的性騷事件納入規範，若最高負責人或雇用人經認定有權勢性騷，最重可處100萬元；若加害人具權勢地位且情節重大，調查期間雇主得暫時停止、調整其職務，同時賦予10人到29人的微小型企業防治性騷責任。

自政壇延燒各界的Metoo浪潮席捲台灣，促使政院著手推動《性騷擾防治法》、《性別平等教育法》、《性別工作平等法》等「性平三法」修正補漏，目標在立法院臨時會完成修法。其中，性工法由勞動部主管，本次修法重點在打擊權勢性騷，並賦予雇主防治性騷擾責任，若性騷加害人為雇主或權勢地位也有相應機制。

不過，朝野對30人以下公司的防治懲處以及相關罰鍰仍未有共識，保留第13條與第38條之1至院會表決，最終通過民進黨立法院黨團所提修正動議。

性工法三讀條文中，將原先法案名稱《性別工作平等法》更名為《性別平等工作法》，明定權勢騷擾是對於因僱用、求職或執行職務關係受自己指揮、監督之人，利用權勢或機會性騷，且受僱者若於非工作時間遭受同單位、不同單位者、僱用人性騷也適用，解決過去單一性騷擾事件卻適用不同法律的窘境。

三讀條文也規範，性騷擾被申訴人具權勢地位，且情節重大，於調查期間有先停止或調整職務必要時，雇主得暫時停止、調整被申訴人職務，若經調查後認定為性騷擾且情節重大，雇主得於知悉結果起30日內，不經預告終止勞動契約。

此外，三讀條文規定，若被申訴人是最高負責人或僱用人，申訴人得在地方主管機關調查期間，申請調整職務或工作型態至調查結果送達雇主之日起30天內，雇主不得拒絕，若違反該規定，將處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。 三讀條文也要求僱用受僱者10人以上未達30人者，應比照30人以上者，訂定性騷擾申訴管道，並在公共場所公開揭示；雇主接獲被害人申訴時，應避免性騷擾再度發生並啟動調查，適當給行為人懲戒，並通知地方主管機關，同時提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商及社福資源。

至於罰則，雇主知悉性騷擾未採取有效的糾正及補救措施，處2萬元以上、100萬元以下罰鍰；針對10至29人公司若未訂定申訴管道，且限期未改善者，處1萬元以上、10萬元以下罰鍰；30人以上公司處2萬元以上、30萬元以下罰鍰。

在民事罰則上，三讀條文規定，受僱者或求職者因性騷擾受有財產及非財產上損害者，由雇主及行為人連帶負賠償責任，行為人因權勢性騷擾，法院得因被害人請求，依侵害情節，酌定損害賠額1倍到3倍的懲罰性賠償，行為人為最高負責人或僱用人，被害人得請求損害額3倍到5倍之懲罰性賠償，唯已善盡防治規定者不負賠償責任。

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