3年前新冠疫情剛爆發時，時任後備指揮部中校李志交受派督導口罩國家隊，他投資湯包店虧損，竟盜賣醫療用口罩900片，最高法院駁回李的上訴，依侵占職務上持有之非公用私有財物罪將他判刑6年6月，褫奪公權3年，全案定讞，李須入獄服刑。

本案是因2020年因應新冠病毒疫情，衛福部依傳染病防治法規定，向廣鉞淂公司全數徵用其生產之一般醫用口罩及外科手術口罩，由指揮中心協調國軍支援生產口罩之防疫工作，李志交在同年2月18日起經台北市後備指揮部指派至廣鉞淂公司擔任督導官。

李志交帶隊從事口罩生產作業，並負責口罩點交等職務，卻在同年2月23日7點由張政陽（緩刑3年確定）開車至廣鉞淂公司，李志交藉詞需人手整理口罩，自廣鉞淂公司產線區搬出大型紙箱的零散口罩至大門區，指示張政陽抽取部分口罩裝填小型紙箱至張的車後車廂載走。

隔天，張政陽又開車從廣鉞淂公司產線區搬出口罩，李男共侵占900片口罩，再與不知情的買家約在新竹縣湖口鄉湖口服務區，由李志交收錢後出售口罩給對方。

台北地方法院一審將李依貪汙罪的侵占公有財物罪重判10年2月，台灣高等法院更一審認定，他侵占口罩3箱非屬公有財物，一審認他犯貪汙罪即有未洽，予以撤銷改判。

更一審考量李男利用擔任廣鉞淂公司督導官，主管口罩生產、點交等職務之機會為本件犯行，所為非是，且犯後未見悔悟之意，判刑6年6月，褫奪公權3年，沒收、追徵其犯罪所得即口罩300片、8000元。李提上訴，最高法院駁回確定。