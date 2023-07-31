英國倫敦金屬交易中心（LME）28日鎳3個月期貨及現貨下跌開出，但收盤價全面翻紅上漲，3個月期貨收盤價22,307美元，大漲618美元，漲幅2.85％；現貨收盤價22,079美元，大漲620美元，漲幅2.89％。

華新31日宣布，新台幣匯率貶值及煉鋼主要原料廢不銹鋼、鉬鐵持續上漲，本公司為反應成本及維持下游客戶競爭力，適度調整8月盤元牌價。其中300系，每公斤調漲新台幣2元，折合每公噸漲價新台幣2千元；316產品附價每公斤調漲新台幣2元，折合每公噸調漲新台幣2千元；400系列平盤。

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