英國倫敦金屬交易中心（LME）28日鎳3個月期貨及現貨下跌開出，但收盤價全面翻紅上漲，3個月期貨收盤價22,307美元，大漲618美元，漲幅2.85％；現貨收盤價22,079美元，大漲620美元，漲幅2.89％。
華新31日宣布，新台幣匯率貶值及煉鋼主要原料廢不銹鋼、鉬鐵持續上漲，本公司為反應成本及維持下游客戶競爭力，適度調整8月盤元牌價。其中300系，每公斤調漲新台幣2元，折合每公噸漲價新台幣2千元；316產品附價每公斤調漲新台幣2元，折合每公噸調漲新台幣2千元；400系列平盤。
鎳價止跌回升，華新麗華今（31）日以新台幣匯率貶值及煉鋼主要原料廢不銹鋼、鉬鐵持續上漲為由，宣布，調漲8月部分不銹鋼盤價，每公噸漲2千元，繼調漲7月部分不銹鋼盤價之後，連續第二個月調漲不銹鋼報價。
英國倫敦金屬交易中心（LME）28日鎳3個月期貨及現貨下跌開出，但收盤價全面翻紅上漲，3個月期貨收盤價22,307美元，大漲618美元，漲幅2.85％；現貨收盤價22,079美元，大漲620美元，漲幅2.89％。
華新31日宣布，新台幣匯率貶值及煉鋼主要原料廢不銹鋼、鉬鐵持續上漲，本公司為反應成本及維持下游客戶競爭力，適度調整8月盤元牌價。其中300系，每公斤調漲新台幣2元，折合每公噸漲價新台幣2千元；316產品附價每公斤調漲新台幣2元，折合每公噸調漲新台幣2千元；400系列平盤。
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