資深音樂人李坤城4月因大腸癌病逝，兒子李卓軒卻因不滿「後母」林靖恩佔據家產，多次發文開砲，家務事搬上檯面，最後雙方和解，林靖恩獲得房產完全所有權，他則繼承父親著作權及所有收藏，李卓軒今（31日）進一步透露，他繼承爸爸的文化資產、著作權和流量，「以上我真的不虧，還贏很大，所不用擔心我」。

林靖恩獲得李坤城房產後，以1780萬的價格售出，還被李卓軒爆料她賣房後，每天爽住台中五星級酒店，消息曝光後，林靖恩低調退房，目前動向不明。而李卓軒今凌晨則在臉書發文：「直接說了我繼承我爸三樣東西1.骨董收藏，文化資產，限量不可重製，看人賣可大可小2.著作權，我父親創作約200多首歌詞，後代享有作者死後50年版稅收入3.流量，而且是好的流量」。

李卓軒臉書全文。（圖／李卓軒臉書）

李卓軒表示，流量是支持他認真打拼、做自己事業，「不是支持魯蛇等遺產花用的那種流量，支持魯蛇等遺產花用的那種人來亂，我一率封鎖，剛好可以做一個能量過濾」，且李卓軒認為，這三樣東西他還能持續經營、持續收入，因此，他自認不虧，還贏很大，呼籲外界不用擔心他。