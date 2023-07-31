國民黨台北市立委參選人、市議員游淑慧近日指出，台北市的前瞻預算拿得比高雄市少，遭高市府發言人周璟瑜回嗆「別用天龍人思維看衰台北市以外的縣市」。相關新聞引發了網友們熱議，有人更質疑，如果高雄現在的市長是韓國瑜，是否還能有這麼多錢補助？

游淑慧28日在臉書發文指出，台北市的前瞻預算僅184億元，比高雄少了1000多億，這顯然是在虧待台北市，毫無公平性可言。周璟瑜昨（30）日則回擊，中央建設地方，不分顏色，游淑慧在質疑預算前可先捫心自問，過去國民黨執政時，中央政府是否對地方建設考量過度重北輕南，導致現在台北市建設發展，進步幅度遠超過其他縣市？

周璟瑜也直言，游淑慧關心預算時，不應扭曲前瞻計畫的用意，更別為了選舉，以天龍人思維及眼光，看衰台北市以外的縣市，批評南部縣市的努力。

相關新聞經轉傳至社群平台《Yahoo》後，大批網友留言表示，「游淑慧講的是事實啊！花了那麼多錢建設在哪裡」、「拿錢多還要羞辱台北人是什麼意思」、「如果現在的市長是韓國瑜，是否還能有這麼多錢補助」、「綠能其他都不能」、「高市府拿最多預算才是重點，不要轉移焦點」。