一名王姓男子任職於北市某公司，負責指導女工讀生小花（化名），未料王男對小花有好感，邀約對方出遊時，藉機摟肩、腰及臀，讓小花不甘受辱報警處理。台北地院審結，依犯性騷擾罪，處王男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，王姓男子任職於北市某公司，2022年7月間王男受公司指派，負責監督女工讀生小花，而後王男對小花產生好感數次刻意接近，邀約小花到動物園玩，小花因王男掌握工作去留權而被迫答應。

豈料王男與小花行走在動物園時，王男便趁機對小花毛手毛腳，摟肩、摟腰甚至還襲臀，後來2人前往公園散步時，王男故技重施，讓小花感到相當噁心，前往警局報警處置。

台北地院審理時，王男承認有摟小花的肩膀和腰，但臀部是不小心觸摸的，並非他刻意為之，認為2人是情侶互動。但法官勘驗小花證詞，認定小花從未表達過自己喜歡王男，是王男誤解，且王男的行為確實為性騷擾，審酌後，依性騷擾罪，判處王男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。