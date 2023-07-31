向來被稱為經濟火車頭的德國，目前似乎已成為歐洲的最大拖累，美國財經媒體示警，德國持續的工業疲軟使經濟前景蒙上陰影，德國經濟低迷將引發「歐洲病夫」時代。

報導指出，德國長期以來被視為歐洲地區經濟擴張引擎的實力大減，該國上季度經濟擴張未能恢復，7月公布的調查數據也不佳。 國際貨幣基金組織（IMF）稱，德國工業正持續低迷，德國經濟可能將走向更嚴重的衰退。

Flossbach von Storch Research Institute研究所創始人、經濟觀察家托馬斯·梅耶爾指出，德國恐再次淪為歐洲病夫，回顧德國在1990年統一後的幾年裡，經常被貼上這樣的負面標籤。

報導提到，德國此次受到烏俄戰爭持續存在的能源危機衝擊，此外，德國經濟也受到人口導致的技能短缺和生產力低下影響，加上全球電動汽車競爭加劇，也威脅到該國的汽車製造實力。

IMF和德國央行預計德國今年全年經濟收縮0.3%；標準普爾全球採購經理人指數亦顯示，德國工業疲軟的程度，足以蓋過服務業持續擴張，這意味著德國經濟正在拖累其他歐洲國家。