紐約大都會意外出清了大投手薛爾瑟（Max Scherzer），另一位王牌韋藍德（Justin Verlander）31日對國民摘下生涯第250勝。在交易截止日倒數階段，大都會總管艾普勒（Billy Eppler）對於韋藍德的現況表示：「我們會聽取出價，但我們的價錢很高，我們很珍視剩餘的人才。」

薛爾瑟與韋藍德都擁有不可交易條款，薛爾瑟同意被賣去德州遊騎兵，那是有季後賽與爭冠機會的強隊。韋藍德說過想要留在大都會，但是薛爾瑟跳船可能也可能衝擊他的想法，韋藍德說：「很重要的因素是球團如何看待下一個球季，我認為薛爾瑟離去不是個好現象，我想在這裡爭冠，但如果這不是球團明年的計畫，我可能會（針對交易案）抱持更開放的態度。」

先前外界預估韋藍德被交易的可能性更高，結果是薛爾瑟先被賣出去，原因是薛爾瑟本季表現不佳，大都會願意貼錢負擔他的部分薪資，反而較容易找到買主（遊騎兵）。韋藍德因為狀態較好，大都會索價很高，讓其他球隊卻步。

薛爾瑟被賣到遊騎兵之後，太空人也向大都會打探過韋藍德，但是雙方的價錢相差甚遠。遊騎兵與太空人今年是美聯西區的勁敵，遊騎兵接連買了薛爾瑟與另一位先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）補強輪值，意圖甩開太空人。