50歲美籍林姓男子在台東當美語老師，提供當地一間廢棄酒吧給屏東知名製毒師羅姓、陳姓、鄭姓男子製造安非他命，遭法務部調查局南機站破獲，一審判林男11年、刑滿驅逐出境，羅男等人5年6月至8年不等。高雄高分院31日宣判，考量林男非關鍵製毒者，在台落地生根30年，為了避免驅逐後和台籍妻子分離，改判林男刑滿後可續留台灣，可上訴。

羅男等人是專業的製毒團隊，2021年羅男才因製毒曾警逮捕，羈押期滿後，團隊特意移師到民風淳樸的台東地區，看上林男位於台東市區的一處廢棄音樂酒吧，決定承租下來暗地重起爐灶。

林男知道羅男等人從事製毒工作，配合在門口堆放磚頭、水泥等工地物品，強裝成裝修的樣子掩人耳目。調查局南機站接獲線報後成立專案小組並啟動跟監，發現林男利用課餘時間，會開著皮卡到製毒工廠與存放製毒用具貨櫃屋，協助羅男等人搬運毒品及所需物品，還負責羅男等人供餐，甚至偷偷抄寫製毒筆記。

專案小組查出，羅男等人有合作集團，另一集團到各路藥局狂掃感冒藥，羅男等人收購回來當原料，在工廠內提煉麻黃素，再透過萃取得到安非他命溶液。

2022年3月專案小組見時機成熟，攻堅製毒工廠及存放器具之貨櫃屋，因羅男等人前一夜通宵製毒，在沙發補眠時遭到攻堅，全員措手不及遭到逮捕。並在工廠內查獲安非他命1.15公斤、半成品9.6公斤。羅男遭逮捕時直呼：「特定躲到台東還被抓到，我沒這命做這行啦！」

林男辯稱，透過朋友介紹才認識羅男，進而答應把房子租給他們，每月收取12萬元租金，會幫他們買飯或日用品。因為羅男等人沒有車子，出於禮貌才開車幫他們買或搬東西，並不清楚羅男等人要做什麼，基於存證才抄下相關筆記。被警方查獲前一週，他上網路搜尋，才發現羅男等人在製毒，當下有請他們離開，但沒有報警。

但羅男反咬，表示林男有在吸毒，雙方協議由林男提供場地，羅男就教他製毒。羅男的手機中，也留下林男參與製毒的照片。

一審法官審酌相關證據認為，林男的說詞明顯是卸責，判他11年、刑滿驅逐出境。羅男等人因再犯，遭判5年6月至8年不等。

該案上訴至高雄高分院，法官認為，林男無前科，在台生活逾30年，有個台灣籍的妻子及不動產，如果刑滿驅逐出境，勢必造成他與家人分離、還需大費周章處理不動產。考量林男尚未掌握關鍵製毒技術，再犯危險性不高，撤銷驅逐出境的部分，與羅男等人均維持原判，可上訴。

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