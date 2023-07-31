劉男手機留下搜尋假鱷魚的證據。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

日前一名男網友在臉書社團貼出高雄凹子底公園池畔鱷魚張嘴照，引發網友一陣騷動。高市工務局、農業局、消防局緊急派員搜索都無斬獲，原PO事後還打119佯稱找到鱷魚模型。警方追查發現，該名男網友就是始作俑者，貼文後還多次搜尋有無新聞，眼看事件鬧大才謊稱找到鱷魚模型，全案詢後依違反社會秩序維護法送辦，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

29日晚間有網友在臉書社團「路上觀察學院」上傳一張鱷魚張嘴照片，並稱「這裡是凹子底公園，我傻了，不敢靠近無法確定是不是」，貼文一出引發網友譁然，不少網友也紛紛轉發，提醒常在公園活動的民眾多加留意防範；而農業局、公園處、消防局等單位也派員到場搜尋，避免有民眾遭鱷魚侵襲。

有眼尖網友看見照片中的鱷魚模樣，認為是「成年鱷魚外表、幼年鱷魚大小」，顯然是假的；也有網友認為是P圖，但都遭到原PO否認。而巡視人員昨日整天也找嘸鱷魚蹤跡，鱷魚行蹤成謎。

PO文的劉姓男子昨晚主動連絡消防局，聲稱後來他在晚間9時40分許，於公園橋附近找到鱷魚模型。公園處指出，模型經消防局現場比對，確認該鱷魚模型就是網路上的那隻鱷魚，證實凹仔底公園有鱷魚出沒是假消息，提醒大家勿恐慌並勿再散播不實訊息。

鼓山分局查出，劉男在今年7月上旬透過網路以1840元的價格購得假鱷魚模型，29日晚間7點左右跑到凹子底公園放置鱷魚模型並拍照，當晚10點左右在網路貼文。案發後劉男還多次搜尋「凹仔底公園 監視」、「凹仔底公園 鱷魚」等查詢紀錄，觀察有無新聞，30日果然吸引大批媒體報導。

警方31日凌晨直接到劉男住家帶人，偵訊後突破劉男心防，劉男才坦承「覺得好玩」，才會惡作劇，事後發現媒體報導而感到擔心害怕，才會報案謊稱找到鱷魚模型。全案詢後依違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」究辦，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。