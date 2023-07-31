義大利準備退出中國大陸「一帶一路倡議」，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）接受義媒專訪時，批評前政府加入「一帶一路」的決定「臨時且糟糕」，他舉例義大利確實外銷了許多橘子到大陸，但是大陸商品出口至義大利也暴增3倍，「最荒唐」的是，法國沒有加入，但是取得了價值數百億元的飛機訂單。

義大利準備退出一帶一路倡議。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）昨（30）日刊出克羅塞托的專訪，他評論前總理孔蒂（Giuseppe Conte）加入一帶一路倡議是「臨時且糟糕」的決定，造成「雙重負面」結果。

他舉例說，義大利確實在加入後外銷了許多橘子，但3年內中國對義大利的出口也暴增3倍，「最荒唐的是，巴黎沒有簽下任何協議，卻向北京出售了價值數百億的飛機」。

義大利前總理孔蒂2019年簽署協議，成為唯一加入「一帶一路倡議」（BRI）的西方大國及G7會員國。

一帶一路倡議在歐洲。

克羅塞托表示，現在的問題是，義大利如何在不破壞與中國關係的情況下退出一帶一路，他強調北京不只是競爭者，也是「合作夥伴」。

他坦言來自北京的壓力強大且明顯，指出北京的態度愈來愈強硬，目標成為全球最大的貿易國、軍事大國，「他們正在擴張，在非洲，他們開始了文化擴張，漫畫將中國人描繪為解放者，將西方人描繪為被驅逐的剝削者…」，他說義大利必須在不造成災難的情況下擺脫困境。