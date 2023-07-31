卡努颱風影響，沖繩那霸機場將關閉，台灣虎航股份有限公司與星宇航空股份有限公司將取消明天往返沖繩航班。
台灣虎航今天宣布，取消明天IT 230/IT 231桃園國際機場往返那霸航班。
此外，星宇航空桃機往返沖繩航班部分，明天航班取消，今天航班提前飛，8月2日航班延後飛，另為疏運因颱風滯留於當地的旅客，8月2、3日放大機型，以空中巴士A330neo執飛。（編輯：李明宗）1120731
卡努颱風影響，沖繩那霸機場將關閉，台灣虎航股份有限公司與星宇航空股份有限公司將取消明天往返沖繩航班。
台灣虎航今天宣布，取消明天IT 230/IT 231桃園國際機場往返那霸航班。
此外，星宇航空桃機往返沖繩航班部分，明天航班取消，今天航班提前飛，8月2日航班延後飛，另為疏運因颱風滯留於當地的旅客，8月2、3日放大機型，以空中巴士A330neo執飛。（編輯：李明宗）1120731
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