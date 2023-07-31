隨著七夕情人節的腳步接近，裕元花園酒店趁勢推出限量秒殺、有錢也未必能訂到的「雙人奢華輕旅行」情人包套專案，8月1日起正式開賣！

裕元花園酒店表示，該專案內容包括3天2夜吃住全包套，從早餐到宵夜，完整品嘗一輪館內餐飲美食，以及定點來回專車接送、台中市區專車觀光行程、專人舒壓按摩課程，以及專屬客製化服務，體驗飯店全方位沉浸式體驗。

充滿儀式感的情人節，需要安排一場浪漫之旅。裕元花園酒店規劃的奢華輕旅行專案，以3天2夜為主軸，搭配23坪超寬敞質感空間，巧妙分隔起居室與舒眠房，結合商務與休閒功能的萬元觀景的尊榮客房，從入住開始營造愛之氛圍，特別提供主題佈置氣球迎接賓客、還有精選迎賓紅、白酒、香檳，以及入住專屬客制浴袍，感受全方位的體貼與舒適。

此外，還可享有提前於中午12點入住，即刻沉浸在飯店的溫馨懷抱中，第3天下午2點退房的款待，住好住滿50小時。

「雙人奢華輕旅行」專案除了上述服務外，還特別準備各國風味的美食體驗，讓美食成為情感的載體，讓味蕾與愛意交織。

專案更貼心提供定點接送服務，以BENZ S350/BMW 730Ld專車接送，乘坐最奢華舒適的座駕，抵達目的地享受無憂幸福時光。