杜蘇芮颱風襲台導致菜價上揚，台南市政府法制處消保官利用假日前往各傳統市場、大型賣場稽查後，發現葉菜類及小黃瓜、牛番茄等瓜果，因風災及豪大雨短期內價格上漲2至3成，加上颱風受損到貨量減少、品質也不佳，業者估計約需2周至1個月待新菜收成後，價格才會回穩。

連續2天的周休假日，法制處消保官分批前往水仙宮市場、東菜市場、金華公有市場、鴨母寮市場、崇德市場及新市、新營第一公有零售市場與家樂福、全聯、大潤發、北海道超市等傳統市場及大型賣場，實地了解杜蘇芮颱風對蔬菜價格的影響及市場供需狀況。

消保官馮祺雯表示，經查核發現，高麗菜、葉菜類與小黃瓜，受颱風影響價格明顯上揚，且供應量也變少；菇類及蘿蔔、馬鈴薯等根莖類與芽菜類，則相對較不受影響。

其中，在傳統市場方面，高麗菜視產地品質1台斤約漲10至30元；葉菜類像青江菜、小白菜、空心菜、A菜等1台斤約調漲15至20元，售價從1台斤45、50元調升至60、70元不等，漲幅逾2成；小黃瓜1台斤調漲20至30元，漲幅逾3成，目前1台斤售價80至100元；青蔥、絲瓜、牛番茄等1台斤約上漲10至30元。

至於大型賣場方面，葉菜類也都調漲售價，平均1台斤上漲16至31元不等；小黃瓜、牛番茄等，1台斤也調漲約20至30元。

馮祺雯指出，葉菜類及小黃瓜、牛番茄等瓜果，因風災及豪大雨，短期內的價格還會持續上漲，約需2周至1個月待新菜收成後，價格才會回穩，建議民眾可多選用菇類、根莖類與芽菜類等蔬果食用，既美味、營養、健康，又可避免荷包縮水。

針對颱風過後菜價上漲，消保官除要求業者應明確標示蔬菜的品項及價格，也提醒消費者採買時應先詢價，貨比三家不吃虧，如發現業者有價格未標示或標示不清的情形，導致衍生消費爭議，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心提出申訴。