找到相愛一生的結髮伴侶是許多女性的夢想，但實際生活卻未必盡如人意，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹女、處女女、摩羯女會因為太過挑剔對象或忙碌事業，而遲遲無法進入婚姻，最後因擔心成為剩女，只好勉強找個對象結婚。

▍巨蟹女

巨蟹女渴望找到能相愛一生的伴侶，也希望對方能提供足夠的安全感，但因為十分謹慎，不太容易碰到完全滿意的對象。當被貼上剩女標籤時，巨蟹女的內心會十分惶惑，為了求心安，就會放棄標準選擇湊合了。

▍處女女

外冷內熱的處女女，渴望追求童話式的浪漫愛情，但吹毛求疵的個性常常作祟，現實沒有那麼完美的人，符合她們對另一半的要求。隨著一次次打擊，處女女會認清現實，至於是否妥協，要看隨著年齡逐漸增長自己是否矜持得住。

▍摩羯女

摩羯女較重視事業，為了理想一直打拚。她們也渴望美好的愛情，幸福的婚姻，但好強的她們會先把重心放在事業，但時間久了也會心累，開始希望早日走入家庭生活，享受另一種忙碌的步調。即使功成名就了，最後還是會對婚姻做出妥協。