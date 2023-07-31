藥技中心董事長蘇慕寰表示，藥技中心致力於協助產業深耕及升級，近年也專注於細胞治療與再生醫療領域；而宣捷是國際級的幹細胞研發公司，這次雙方的合作非常重要而且相當有意義，盼藥技中心與業界攜手並進，可以共創佳績。

此項技術已完成多項體內外神經平台試驗，顯示具備抗神經細胞發炎、凋亡、神經細胞免疫調節，和修復小鼠慢性中風等能力，並符合藥品生產規格，可實質應用於神經退化性疾病的治療。

宣捷幹細胞總經理吳世揚指出，這個技術可以在宣捷間質幹細胞製程基礎下，增進間質幹細胞新藥在神經退化性疾病治療上的功效；他強調，異體臍帶間質幹細胞製藥技術是高規格、具價值的產品應用。未來宣捷透過此技術可以衍生多項精準細胞運用相關產品，開發更高品質、應用於更多神經退化性疾病治療的方案，例如慢性中風、阿茲海默症、帕金森氏症、失智症等。

2022年台灣65歲以上人口佔比為17.6%，預計2025年突破20%，正式邁入超高齡化社會；而神經退化性疾病患者多為65歲以上成人，此技術開發的產品應用於神經退化性疾病的治療，符合現在及未來的應用趨勢。